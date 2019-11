I Carabinieri hanno arrestato 23 persone nell’ambito di un’indagine sugli scavi archeologici illegali in Calabria

I Carabinieri hanno arrestato 23 persone nell’ambito di un’indagine della procura di Crotone sugli scavi archeologici illegali in Calabria, che, dice ANSA, riguarda in totale 123 indagati e che ha portato a perquisizioni in Italia e in altri paesi europei, tra cui Germania, Francia, Regno Unito e Serbia. Le persone arrestate sono sospettate di far parte di un’organizzazione criminale che gestisce un traffico illegale di beni archeologici commerciati all’estero: in Calabria sono in corso da anni indagini di questo tipo che hanno già portato a numerosi arresti e recuperi di beni archeologici.