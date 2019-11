Cosa c’è stasera in tv

La programmazione televisiva di sabato sera, come da tradizione, non offre moltissimo. Su Rai 1 inizia uno speciale in tre parti su Fabrizio De André, mentre Rete 4 trasmette un bel western e Italia 1 il sequel del film d’animazione andato in onda lo scorso sabato. Spingendosi più in là si trova qualche film discreto come Un sogno, una vittoria, le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di domani e una partita di qualificazione degli Europei di calcio del 2020. Non granché, insomma.

Rai 1

21.25 – Una storia da cantare – Fabrizio De André

Prima puntata di uno speciale in tre parti sul celebre cantautore, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.





Rai 2

21.05 – N.C.I.S.

23esimo episodio della sedicesima stagione della serie che sembra non finire mai.

Rai 3

21.45 – Dottori in corsia

Nuova stagione del programma di Federica Sciarelli che racconta le storie notevoli di medici professionisti.

Chi sono loro? Eroi senza mantello ma con il camice bianco! L'equipe della prima puntata di #dottoriincorsia vi aspetta domani alle 21:45 su @RaiTre con #Federicasciarelli racconti di persone straordinarie dall'ospedale @bambinogesu Prodotto da @StandByMeTV e #Raifiction pic.twitter.com/KUxqp8432o — Dottori in Corsia (@DottoriinCorsia) November 15, 2019

Rete 4

21.27 – Sentieri selvaggi

Western del 1956 di John Ford con protagonista John Wayne, citato spesso nella categoria dei migliori-film-di-sempre.

Canale 5

21.20 – Tu si que vales

Quinta puntata della quinta edizione del talent show in cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari giudicano le esibizioni di aspiranti artisti in qualsiasi disciplina.

I nostri conduttori sono PRONTISSIMI e voi siete carichi per la quinta puntata di #TuSiQueVales? Vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale 5 🙌🎉✨ pic.twitter.com/aechOGwORP — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 16, 2019

Italia 1

21.20 – Madagascar 2

Sequel del film d’animazione del 2005 con protagonisti un leone, una zebra, una giraffa e un ippopotamo. Ai critici e al pubblico piacque più del primo, tanto che incassò più di 600 milioni di dollari.

La7

21.15 – Atlantide

Puntata speciale del programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori, che si occuperà di Benito Mussolini assieme ad Antonio Scurati, scrittore e vincitore dell’ultimo Premio Strega con un romanzo sull’ascesa di Mussolini.

Questa sera 21:15 speciale di #Atlantide 'Mussolini, primo atto' raccontato da @andreapurgatori e Antonio Scurati pic.twitter.com/QN9rTwmCW9 — La7 (@La7tv) November 16, 2019

TV8

21.30 – Gran Premio di Formula 1 del Brasile, qualifiche

Penultimo Gran Premio della stagione, già vinta dal pilota della Mercedes Lewis Hamilton. La corsa vera e propria si correrà domenica 17 novembre alle 18.10 ora italiana.

Mediaset 20

20.30 – Croazia-Slovacchia

È una delle partite di qualificazione per gli Europei di calcio che si giocheranno nell’estate del 2020. Le due squadre fanno parte del gruppo E, uno dei pochi dove la situazione non è ancora ben definita: la Croazia è prima ma non è ancora qualificata matematicamente, mentre la Slovacchia si gioca il secondo posto – che insieme al primo qualifica direttamente per gli Europei – con Ungheria e Galles.

Paramount Channel

21.20 – Un sogno, una vittoria

Film del 2002 di John Lee Hancock basato sulla storia vera di un professore di scienze che riesce a diventare un giocatore di baseball protagonista a 35 anni. Il protagonista è interpretato da Dennis Quaid.

Rai Movie

21.10 – Eddie The Eagle

Un altro film di sport tratto da una storia vera: questo parla di Eddie “The Eagle” Edwards, un saltatore con gli sci britannico che riuscì a partecipare alle Olimpiadi invernali del 1988 nonostante provenisse da una nazione senza una grande tradizione nella disciplina e avesse un fisico molto diverso rispetto ai tradizionali saltatori.

Sky

21.15, Sky Cinema Uno: Premonitions

21.15, Sky Cinema Due: Il primo re

21.00, Sky Cinema Romance: Jerry Maguire

Oppure