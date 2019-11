Un tribunale francese ha scarcerato l’attivista Vincenzo Vecchi, condannato in Italia per gli scontri del 2001 al G8 di Genova

La Corte d’appello di Rennes, in Francia, ha ordinato la scarcerazione di Vincenzo Vecchi, che era stato arrestato lo scorso agosto a Saint Gravé dans le Morbhian, in Bretagna, su due mandati d’arresto europei. Vecchi, che è milanese e ha 46 anni, era stato condannato con sentenza definitiva dalla Cassazione italiana a 11 anni e 6 mesi di reclusione per «devastazione e saccheggio» durante il G8 di Genova, il 20 luglio del 2001. Nel 2006 Vecchi era stato condannato a quattro anni anche per gli scontri avvenuti durante un corteo antifascista non autorizzato organizzato contro l’estrema destra in Corso Buenos Aires a Milano.

Vecchi era latitante dal 2012 e viveva in Francia lavorando come imbianchino. Dopo l’arresto, l’Italia ne aveva chiesto l’estradizione, ma la corte francese ha contestato la regolarità del mandato d’arresto europeo.