Qualcuno ha sparato contro il giornalista Mario De Michele, direttore del sito “Campania Notizie”

Il giornalista casertano Mario De Michele, direttore del sito Campania Notizie, ha denunciato ai carabinieri che giovedì sera alcuni sconosciuti hanno sparato contro la sua auto nella periferia di Gricignano di Aversa (Caserta). Campania Notizie scrive che gli spari sono stati sei o sette, due diretti contro il parabrezza e finiti non lontano da De Michele; gli hanno sparato altre tre o quattro volte mentre scappava, distruggendo il lunotto posteriore della macchina.

Pochi giorni fa De Michele era stato aggredito da due persone tra Sant’Arpino e Succivo: in moto e con il viso coperto, i due si erano avvicinati alla sua auto, l’avevano fatto uscire e poi uno aveva iniziato a colpire l’auto con una mazza e l’altro a picchiarlo, accusandolo di aver provocato lo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (in provincia di Caserta) per infiltrazioni camorristiche. Su entrambi gli episodi stanno indagando i carabinieri.