Le persone morte a causa degli incendi in Australia sono 4

Una quarta persona è morta a causa degli incendi boschivi nel sud-est dell’Australia, cominciati la settimana scorsa. Nel Nuovo Galles del Sud e nel Queensland i vigili del fuoco stanno ancora cercando di spegnere 120 incendi e ora si teme che gli incendi possano svilupparsi anche nell’ovest del paese. Nel frattempo la polizia ha incriminato un ragazzo di 16 anni per aver appiccato un incendio che ha distrutto 14 abitazioni vicino alla città di Yeppoon, 650 chilometri a nord di Brisbane. In totale gli incendi hanno distrutto 300 case. Dall’inizio di settembre sono stati bruciati più di un milione di ettari nel Nuovo Galles del Sud.

In Australia ora è primavera e i vigili del fuoco sono preoccupati per la prossima estate. Giovedì un gruppo di ex capi dei vigili del fuoco ha accusato il governo di aver ignorato gli avvertimenti sulle misure da prendere per evitare che le condizioni climatiche rendano più pericolosi gli incendi.