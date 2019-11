I giornali spiegati bene a Milano

A Milano in questi giorni è in corso Bookcity, il festival di libri col programma più ricco di tutti, ospitato dalla città sede del maggior numero di case editrici grandi e piccole, e diffuso in molti spazi diversi: il Post quest’anno partecipa per la prima volta, invitato dal Circolo dei Lettori di Torino con cui ha una collaborazione ormai rodata e da Combo, lo spazio che ci ospiterà per la ormai classica “rassegna stampa” del Post che ha già dispiegato con soddisfazione i suoi quotidiani in molti altri luoghi d’Italia.

I giornali spiegati bene, con Francesco Costa e Luca Sofri, sarà domenica mattina alle 11 da Combo, in Ripa di Porta Ticinese 83.

E intanto riprenderà al Circolo dei Lettori di Torino da sabato 30 novembre.