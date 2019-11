Il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic lascia i Los Angeles Galaxy, la squadra della MLS, il principale campionato di calcio statunitense, dove era arrivato nel 2018. Nelle due stagiono giocate con i Galaxy ha totalizzato 52 gol, senza però vincere nessun trofeo. Ibrahimovic, che ha 38 anni, ha ringraziato la società e i tifosi dei Galaxy con un post pubblicato sui suoi profili social, scrivendo: «Volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Prego. La storia continua…Ora tornate pure a guardare il baseball».

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019