Il numero dei palestinesi morti nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza è salito a 21

Il governo israeliano ha detto che il 90 per cento dei circa 250 razzi lanciati dal Jihad Islamico verso Israele è stato intercettato dal sistema di difesa missilistico Iron Dome.

Il numero dei palestinesi morti nei bombardamenti compiuti da Israele negli ultimi due giorni sulla Striscia di Gaza è salito a 21 , ha detto il ministro della Salute della Striscia. I bombardamenti erano iniziati per rispondere al lancio dei razzi verso Israele da parte del gruppo radicale palestinese Jihad Islamico, che a sua volta aveva agito per ritorsione all’uccisione mirata da parte israeliana di un importante comandante palestinese, Baha Abu al Ata. Il Jihad Islamico ha detto che almeno quattro dei 21 morti erano miliziani del gruppo, mentre altri tre appartenevano a una fazione più piccola. Nei bombardamenti israeliani sono state inoltre ferite almeno 69 persone.

