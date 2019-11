La foto che ha vinto il Comedy Wildlife Photography Awards

Sono state annunciate le immagini vincitrici del Comedy Wildlife Photography Awards, che premia le più divertenti foto di animali. La foto scelta come migliore di tutto il concorso è stata scattata da Sarah Skinner e si intitola Grab life by the …! (prendere la vita per le…!) e mostra un cucciolo di leone che gioca con un esemplare adulto in Botswana.

La foto di Harry Walker che mostra una lontra con le zampe sul muso, intitolata Oh My. ha vinto invece la votazione del pubblico. Altre immagini premiate in categorie speciali sono quelle di Vlado Pirsa di due uccelli che sembrano litigare, intitolata Family Disagreement, e di Elaine Kruerm, che ha vinto il premio come miglior portfolio per First Comes Love, una serie di quattro immagini con protagonisti Xeri del Capo in Sudafrica. E a seguire trovate le altre immagini vincitrici tra le circa quattro mila che hanno partecipato al concorso.

Il concorso è stato fondato da due fotografi professionisti e appassionati ambientalisti, Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della conservazione della fauna selvatica e dell’ambiente in modo leggero e positivo insieme. Annunciando i vincitori si sono raccomandati di ricordare alcune piccole azioni quotidiane per aiutare il nostro pianeta, come fare acquisti responsabili e usare prodotti riciclabili, o stare attenti a non sprecare acqua in casa con docce lunghissime. Al concorso può partecipare chiunque abbia da mostrare immagini divertenti sugli animali. Le foto del concorso sono state raccolte anche in un libro: parte del ricavato andrà alla Born Free Foundation, un’organizzazione benefica che si occupa della tutela degli animali selvatici, con cui collabora il concorso.