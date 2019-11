La Nazionale di calcio è stata eliminata dal Brasile nei quarti di finale dei Mondiali Under 17

La nazionale di calcio italiana ha perso 2-0 contro il Brasile ed è stata eliminata nei quarti di finale dei Mondiali Under 17 in corso in questi giorni proprio in Brasile. Per la nazionale di casa hanno segnato Patryck e Peglow, entrambi nel primo tempo. L’Italia, allenata da Carmine Nunziata, era arrivata ai quarti dopo aver concluso il girone da seconda classificata e dopo aver sconfitto l’Ecuador agli ottavi. Era dal 2009 che l’Under 17 non si qualificava ai quarti di finale di un Mondiale di categoria.