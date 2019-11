In Grecia sono stati arrestati due uomini che farebbero parte di un gruppo terroristico che ha rivendicato attacchi contro le ambasciate straniere ad Atene

In Grecia, durante una grossa operazione antiterrorismo, sono stati arrestati due uomini sospettati di fare parte di un gruppo terroristico che ha rivendicato attacchi contro alcune ambasciate straniere ad Atene, tra cui quella francese. I due uomini, entrambi più che quarantenni, sono accusati di fare parte del gruppo anarchico Organizzazione di autodifesa rivoluzionaria. Lo scorso marzo il gruppo aveva rivendicato l’esplosione di una granata di fronte al consolato russo; nel 2016 un attentato simile avvenne fuori dall’ambasciata francese e in quell’occasione un poliziotto fu lievemente ferito. Gli arrestati sono accusati di detenzione illegale di armi da fuoco ed esplosivi e di essere coinvolti in attività terroristiche; hanno negato le accuse.