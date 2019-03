È stata lanciata una granata contro il consolato russo di Atene

Venerdì mattina è stata lanciata una granata nel cortile del consolato russo di Atene, in Grecia. Secondo quanto hanno riportato fonti della polizia a Reuters, la granata è stata lanciata da alcune persone a bordo di una moto ed è esplosa vicino a una postazione di polizia: l’esplosivo era di bassa intensità e ha causato solo pochi danni, senza ferire nessuno. L’area è stata cordonata dalla polizia. «Condanniamo inequivocabilmente l’attacco. Le secolari tradizionali relazioni di amicizia e cooperazione con la Russia non saranno intaccate da azioni riprovevoli e illegali come queste» dice un comunicato del ministero degli Affari Esteri greco. Per il momento non ci sono state rivendicazioni dell’attacco.