I militari italiani feriti in Iraq

Domenica mattina, intorno alle 11 (ora locale), cinque militari italiani sono stati feriti dall’esplosione di una mina mentre viaggiavano a bordo di un veicolo corazzato a nella zona di Sulaymaniyya, nel Kurdistan iracheno: tre di loro sono in condizioni gravi, anche se non in pericolo di vita, ha detto il ministero della Difesa.

I soldati stavano svolgendo attività di «mentoring and training», cioè di supporto e addestramento, all’esercito iracheno impegnato nella guerra contro lo Stato Islamico, ancora attivo seppur ormai senza veri territori tra il nord della Siria e dell’Iraq. Secondo Repubblica, erano di rientro da una missione nei pressi di Kirkuk, quando un cosiddetto IED – un ordigno esplosivo improvvisato – nascosto sotto terra è esploso al passaggio del veicolo.

I cinque soldati italiani sono stati trasportati su elicotteri americani a Baghdad. Non ci sono notizie confermate sulle ferite che hanno riportato, ma i giornali dicono che uno ha avuto un’emorragia interna, uno ha perso alcune dita di un piede e il terzo si è ferito gravemente alle gambe e ha dovuto subire un’amputazione parziale. Gli altri due avrebbero subito invece soltanto micro fratture e piccole lesioni.

Tre dei soldati feriti appartengono al Gruppo operativo incursori Comsubin della Marina, gli altri due al nono reggimento d’assalto dei paracadutisti del Col Moschin dell’Esercito: Repubblica dice che si chiamano Andrea Quarto, Emanuele Valenza, Michele Tedesco, Marco Pisani e Paolo Piseddu. Bruno Antonio Pasquino, ambasciatore italiano in Iraq, ha già detto che saranno riportati in Italia appena possibile.

Ci sono circa mille soldati italiani in Iraq, nell’ambito di una missione della NATO a sostegno del governo e delle istituzioni locali. Lo Stato Islamico è ancora presente in parte della provincia di Kirkuk, e i suoi attentati contro l’esercito iracheno sono frequenti: non è detto che la bomba fosse diretta ai soldati italiani.