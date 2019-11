Il Messico ha offerto asilo politico all’ormai ex presidente della Bolivia Evo Morales

Il Messico ha offerto asilo politico all’ex presidente della Bolivia Evo Morales, costretto a rinunciare al suo incarico su pressione delle forze di sicurezza del paese. Il Messico ha fatto sapere che la decisione è stata presa per «motivi umanitari» a seguito della richiesta personale inoltrata da Morales stesso. Qualche ora ffa l’ex presidente, che si è nascosto non si sa dove ma che si ipotizza si trovi ancora in Bolivia, aveva scritto su Twitter che la polizia stava cercando di arrestarlo «illegalmente». Per ora, non ha ancora commentato l’offerta di asilo del Messico.