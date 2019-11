È stato ucciso in provincia di Foggia Pasquale Ricucci, ritenuto a capo di un clan mafioso

Pasquale Ricucci, ritenuto uno dei capi di un clan mafioso del Gargano, è stato ucciso a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. A quanto scrivono diversi giornali, l’uomo era a piedi vicino a casa ed è stato ucciso con almeno nove colpi di fucile. ANSA dice che Ricucci – che aveva 45 anni e dei precedenti per detenzione e porto abusivo di armi – è ritenuto dagli investigatori al vertice del clan Lombardi-Ricucci-La Torre, storicamente in lotta con un altro clan, quello dei “montanari” Li Bergolis-Miucci.