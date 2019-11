Instagram nasconderà i “mi piace” anche negli Stati Uniti

Instagram, l’app di proprietà di Facebook, inizierà nei prossimi giorni a nascondere i “mi piace”sotto ai post degli utenti anche negli Stati Uniti, in seguito a diversi test effettuati in altri paesi del mondo, compresa l’Italia. Lo ha detto il CEO di Instagram Adam Mosseri, parlando a un evento di Wired. Nei paesi in cui sono stati fatti i test gli utenti possono vedere il numero dei “mi piace” ai propri post ma non a quelli degli altri utenti. The Verge scrive che Facebook sta facendo test in Australia per fare la stessa cosa.