Weekly Beasts

Capita spesso di vedere stormi di storni in cielo: un po’ meno spesso di fotografarli mentre volano verso un arcobaleno, o almeno così sembra in una delle fotografie di animali migliori della settimana. Poi ci sono un granchio delle nevi che è stato venduto per circa 40 mila euro, e finirà nei piatti di un ristorante costoso nel quartiere Ginza di Tokyo; un cinghiale già stufo dei turisti alla riserva di Pobitora, in India, che ha riaperto dopo un periodo di chiusura per la stagione dei monsoni; un cane in uno zaino, una rana del lago Titicaca e un capriolo salvato in mare a circa 8 chilometri dalla costa di Harrington, nel Maine, da una barca di pescatori di astici. Ma questa è anche l’occasione per mostrare i primi animali nella neve, con una volpe e un uccello in Cina.