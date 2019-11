È morto Robert Freeman, fotografo di molte copertine di dischi dei Beatles

È morto a 82 anni il fotografo britannico Robert Freeman, noto per essere stato l’autore delle fotografie di copertina di molti dischi dei Beatles. Freeman era nato nel 1936 e aveva iniziato lavorando come fotogiornalista per il Sunday Times. Per i Beatles iniziò a collaborare nel 1963, realizzando la foto del disco With the Beatles e poi anche quelle di Beatles For Sale, Help! e Rubber Soul. Freeman scattò ovviamente anche foto che non divennero copertine di dischi: tra gli altri a John Coltrane, Mohammed Ali, Andy Warhol e Charlton Heston. È famosa anche la sua foto a John Lennon e al pupazzo di un panda.

Robert Freeman, long time photographer of The Beatles, has passed away – he created some of the most iconic images of the band, featured on the album covers of With The Beatles, A Hard Day's Night, Beatles For Sale, Help! and Rubber Soul. pic.twitter.com/W1upi05JCn

— The Beatles (@thebeatles) November 8, 2019