Nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, c’è un numero di incendi «senza precedenti»

Nel Nuovo Galles del Sud, lo stato australiano dove si trova Sydney, ci sono più di 90 incendi boschivi, di cui 15 ritenuti altamente pericolosi: secondo le autorità australiane è un’emergenza legata agli incendi «senza precedenti». Molti degli incendi si sono sviluppati in zone che stanno attraversando un periodo di siccità e sono favoriti da forti venti e da temperature fino ai 35°C.

Hot air and thick smoke rising above the NSW fires is causing pyrocumulus clouds to form over the state's northeast. These clouds are capable of creating their own wind and sometimes thunderstorms. pic.twitter.com/0ltTe5GheN

— Ben Domensino (@Ben_Domensino) November 8, 2019