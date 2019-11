C’è stata un’esplosione in una miniera in Germania: 35 minatori sono rimasti bloccati per alcuni minuti, ma sono poi riusciti a mettersi in salvo

Almeno 35 minatori sono rimasti bloccati sotto terra per alcuni minuti, senza possibilità di uscire, dopo un’esplosione in una miniera di Teutschenthal, nell’est della Germania. Secondo le prime informazioni i minatori si trovavano a circa 700 metri di profondità e sono tutti riusciti a mettersi in salvo, ma non è ancora chiaro se siano già in superficie o in altre aree della miniera non interessate dall’esplosione. Ci sono però due feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

Alle Personen konnten geborgen werden.#Teutschenthal — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) November 8, 2019