È morto Fred Bongusto

È morto a 84 anni il cantante Fred Bongusto, il cui nome vero era Alfredo Antonio Carlo Buongusto. Bongusto era nato a Campobasso il 6 aprile 1935 ed era stato sia cantante che compositore, popolare soprattutto negli anni Sessanta e Settanta. La sua canzone più famosa è senza dubbio “Una rotonda sul mare”. Repubblica scrive che «i funerali saranno celebrati a Roma lunedì 11 novembre, con inizio alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti), piazza del Popolo» e aggiunge che Bongusto «da qualche tempo era alle prese con problemi di salute».

Bongusto aveva iniziato a suonare nel gruppo I 4 Loris, che in molti casi reinterpretava in italiano canzoni straniere. La prima canzone con cui ebbe successo da solista fu “Bella bellissima”, del 1962. “Una rotonda sul mare” uscì nel 1964 e poco dopo entrò anche nella colonna sonora di Vaghe stelle dell’Orsa... di Luchino Visconti.

Sempre negli anni Sessanta Bongusto partecipò ad alcuni film musicali e si dedicò all’arrangiamento di colonne sonore per il cinema (in tutta la sua vita ne realizzò alcune decine). Bongusto continuò comunque a cantare anche in seguito, per esempio partecipando ad alcune edizioni del Festival di Sanremo durante gli anni Ottanta.