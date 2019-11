Un tribunale di New York ha ordinato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dare 2 milioni di dollari in beneficenza

La giudice di New York Saliann Scarpulla ha ordinato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dare 2 milioni di dollari in beneficenza per compensare al fatto di aver usato fondi destinati alla Trump Foundation – una fondazione filantropica legata al presidente chiusa nel 2018 – per finanziare la sua campagna elettorale nel 2016. La Trump Foundation aveva chiuso dopo che la procuratrice generale di New York aveva accusato la fondazione di avere compiuto illegalità «intenzionali e ripetute», avendo operato con il fine quasi esclusivo di «servire gli interessi imprenditoriali e politici di Trump». In particolare aveva usato dei fondi raccolti per sostenere i reduci di guerra per finanziare la campagna per le primarie repubblicane in Iowa.

Scarpulla ha detto che Trump deve donare 2 milioni di dollari che sarebbero andati alla Trump Foundation a otto organizzazioni che si occupano di beneficenza e che non sono legate alla famiglia Trump.