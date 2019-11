Tom Watson si è dimesso da parlamentare e da vice-capo del partito Laburista britannico

Il politico laburista britannico Tom Watson ha annunciato che lascerà il suo seggio in Parlamento, che deteneva dal 2001, e si dimetterà da vice-capo del Partito Laburista. In una lettera al capo del partito Jeremy Corbyn, Watson ha detto che le ragioni della sua decisione sono «personali, non politiche». Nel tempo Watson si era scontrato più volte con Corbyn, rispetto a cui ha posizioni più centriste, ad esempio sulla gestione della questione dell’antisemitismo all’interno del Partito Laburista. È il più importante politico laburista centrista a lasciare il Partito o il Parlamento da quando Corbyn è diventato il leader dei laburisti nel 2015.

Watson, che ha 52 anni, ha anche detto che continuerà a occuparsi di alcune questioni politiche, ad esempio facendo attivismo sulle questioni sanitarie contro le politiche del Partito Conservatore.

After 35 years in full-time politics, I've decided to step down and will be campaigning to overcome the Tory-fuelled public health crisis. I'm as committed to Labour as ever. I will spend this election fighting for brilliant Labour candidates and a better future for our country. pic.twitter.com/qGqiKTJ6br

— Tom Watson (@tom_watson) November 6, 2019