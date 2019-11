Ryanair ha ritirato tre Boeing 737 a causa di problemi strutturali

La compagnia aerea irlandese Ryanair ha ritirato tre Boeing 737 della sua flotta per problemi strutturali che non ne consentivano l’uso in sicurezza. La decisione è arrivata a causa della scoperta di alcune crepe tra un’ala e la fusoliera, cioè la parte centrale dell’aereo: lo stesso problema che venerdì scorso aveva costretto la compagnia aerea Qantas a ritirare tre suoi Boeing 737. Un portavoce di Ryanair ha detto che il ritiro dei tre aerei non avrà effetti sulle operazioni di volo della compagnia.