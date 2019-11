Catherine Deneuve ha avuto un ictus ma non è in condizioni gravi, ha detto la famiglia

Deneuve, che ha 76 anni, è una delle attrici francesi più famose al mondo e nella sua carriera ha lavorato soprattutto con registi italiani e francesi. In queste settimane era impegnata nelle riprese di un nuovo film.

La famiglia dell’attrice francese Catherine Deneuve ha confermato la notizia del suo ricovero data questa mattina dal quotidiano francese Le Parisien , spiegando che ha avuto un ictus ma che le sue condizioni non sono gravi. Le Parisien aveva scritto che Deneuve era stata ricoverata nella notte tra martedì e mercoledì dopo aver avuto un malore, scrivendo però che le sue condizioni erano, invece, «gravi». Un comunicato diffuso dalla famiglia di Deneuve dice che il ricovero è stato dovuto a un «ictus di lieve entità» e che Deneuve non ha perso le funzioni motorie e avrà solo bisogno di un po’ di riposo.

