L’attrice francese Catherine Deneuve è stata ricoverata a Parigi in condizioni “gravi”, dice Le Parisien

L’attrice francese Catherine Deneuve è stata ricoverata a Parigi ed è in condizioni “gravi”, dice il quotidiano francese Le Parisien. Citando sue fonti, Le Parisien dice che Deneuve è stata portata in un ospedale della città dopo essersi sentita male nella notte tra martedì e mercoledì. Deneuve, che ha 76 anni, è una delle attrici francesi più famose al mondo e nella sua carriera ha lavorato soprattutto con registi italiani e francesi. In queste settimane, dice Le Parisien, era impegnata nelle riprese di un nuovo film. La notizia del suo ricovero non è stata confermata da altre fonti.