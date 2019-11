Due vigili del fuoco sono morti nell’esplosione di un edificio in provincia di Alessandria

Martedì notte due vigili del fuoco sono morti a causa di un’esplosione avvenuta in un edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria: altri due vigili del fuoco e un carabiniere sono stati feriti, mentre una sesta persona, un vigile del fuoco, risulta ancora dispersa. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, così come non si sa cosa abbia causato l’esplosione: ANSA scrive che secondo una prima versione i vigili del fuoco sono intervenuti dopo un’esplosione avvenuta in una porzione disabitata di un cascinale, e successivamente sono stati colpiti da una seconda esplosione, mentre secondo una seconda versione di fonti investigative i vigili del fuoco sarebbero intervenuti per spegnere un principio di incendio e solo una volta arrivati alla cascina ci sarebbe stata l’esplosione. Repubblica, inoltre, scrive che secondo i carabinieri l’esplosione potrebbe essere di origine dolosa.