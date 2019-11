La Supercoppa Italiana verrà giocata ancora in Arabia Saudita, ma senza più limitazioni per il pubblico femminile

Juventus e Lazio giocheranno la Supercoppa Italiana il prossimo 22 dicembre al King Saud University Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, come previsto dall’accordo tra la Lega Serie A e l’autorità sportiva saudita per l’organizzazione di tre edizioni della coppa in cinque anni. A differenza dell’anno scorso, quando la partita si disputò a Gedda in uno stadio con dei settori interamente riservati agli uomini, quest’anno la Lega Serie A ha chiesto e ottenuto che l’accesso ai settori dello stadio di Riyad sia libero per tutti gli spettatori, senza più limitazioni per il pubblico femminile. È la prima volta che le autorità saudite concedono l’ingresso libero a una partita di calcio giocata sul suolo nazionale.