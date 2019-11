È morto Mario Cotelli, ex allenatore della nazionale italiana di sci. Aveva 76 anni e da tempo soffriva di insufficienza renale. Cotelli fu allenatore della nazionale dal 1969 al 1978, ma ancora oggi è ricordato come uno dei più apprezzati e vincenti di sempre: la Gazzetta dello Sport ha scritto che «in quegli anni in Coppa del Mondo l’Italia vinse 5 volte il titolo assoluto e 12 medaglie tra Mondiali e Olimpiadi, dominando le discipline tecniche». Fra i grandi sciatori scoperti da Cotelli ci fu anche Gustav Thöni, uno degli sciatori italiani più forti di sempre. Dopo la carriera da allenatore Cotelli lavorò per molti anni come commentatore sportivo.