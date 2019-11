Il giudice sportivo ha ordinato la chiusura di un settore dello stadio Bentegodi di Verona per i cori razzisti a Mario Balotelli

Il giudice sportivo della Serie A ha ordinato la chiusura per un turno del settore “poltrone est” dello stadio Marcantonio Bentegodi di Verona come sanzione per i cori razzisti a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia di Serie A. Il giudice sportivo ha scritto nel comunicato che i cori “sono stati chiaramente percepiti, oltre che dal giocatore, anche dal rappresentate della Procura federale posizionato in prossimità del settore”. Ha inoltre ritenuto un’aggravante le reazioni compiaciute provenienti dal resto dello stadio.

Domenica l’incontro era stato sospeso nel secondo tempo dopo che Balotelli aveva calciato il pallone verso la curva veronese in risposta ai versi da scimmia provenienti da una zona degli spalti, fatto poi confermato dai video circolati online subito dopo. Martedì mattina la dirigenza del Verona ha vietato l’ingresso allo stadio fino al 2030 a uno dei capi del suo tifo organizzato, il quale aveva insultato il giocatore tramite i social network e in una trasmissione radiofonica locale.