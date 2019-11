In Grecia è stato scoperto un camion nel cui rimorchio refrigerato erano nascosti 41 migranti

In Grecia la polizia ha scoperto un camion nel cui rimorchio refrigerato – spento – viaggiavano 41 migranti, in prevalenza afghani: erano tutti illesi. Il camion è stato scoperto durante un normale controllo stradale mentre viaggiava su un’autostrada nei pressi di Xanthi, nel nord est del paese, vicino al confine con la Bulgaria. L’autista è stato arrestato. Il mese scorso, 39 migranti vietnamiti erano stati trovati morti a bordo del rimorchio refrigerato di un camion, che a differenza di quello in Grecia era acceso: i migranti erano rimasti a -25°C per almeno 10 ore.