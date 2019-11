Il Brescia ha esonerato il suo allenatore, Eugenio Corini

La dirigenza del Brescia ha esonerato Eugenio Corini dopo la sconfitta subita a Verona nell’ultima giornata di Serie A che ha lasciato la squadra terzultima con sette punti in classifica. Corini, ex calciatore bresciano, era in carica dalla scorsa stagione, quando subentrò a campionato di Serie B in corso e finì ottenendo la promozione in Serie A. Nelle prossime ore il Brescia comunicherà il suo sostituto, che secondo indiscrezioni potrebbe essere l’uruguaiano Diego Lopez, ex allenatore del Cagliari e attualmente al Peñarol di Montevideo.