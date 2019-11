Il sudafricano Pieter-Steph Du Toit è stato nominato miglior rugbista del 2019

La World Rugby ha assegnato al sudafricano Pieter-Steph Du Toit il premio come miglior rugbista dell’anno nella cerimonia conclusiva della stagione internazionale, tenutasi domenica a Tokyo. Du Toit, che ha 27 anni, gioca come seconda linea e viene da Città del Capo, è stato scelto per «la grande prestazione nella finale di Coppa del Mondo, arrivata dopo tante altre ottime prestazioni fornite nel corso della stagione». La maggior parte dei premi annuali è andata al Sudafrica, che sabato ha vinto la sua terza Coppa del Mondo battendo in finale l’Inghilterra: i sudafricani hanno ricevuto il premio come miglior squadra dell’anno mentre il loro allenatore, Rassie Erasmus, è stato nominato miglior tecnico.

A huge performance in the Rugby World Cup final, backed up by strong performances all year for @Springboks , the World Rugby 15s Player of the Year in association with @mastercard is Pieter-Steph Du Toit #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/ATyyJSVNeL

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 3, 2019