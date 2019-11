Gli 88 migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono sbarcati a Taranto questa mattina

Gli 88 migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Alan Kurdi della ong Sea Eye sono sbarcati questa mattina a Taranto, in Puglia. La nave era stata otto giorni in attesa che le fosse comunicato un porto sicuro in cui attraccare, ma da venerdì scorso si trovava nelle acque territoriali italiane, dopo avere violato il divieto di ingresso precedentemente approvato dal governo.

Just now, we have entered Italian territorial waters to seek shelter from wind and waves.

Despite the diplomatic solution for the remaining 88 rescued people on board the #AlanKurdi, we have not yet been assigned a safe port.

Another dark chapter of the fortress Europe. pic.twitter.com/M8gErGqAT2

— sea-eye (@seaeyeorg) November 1, 2019