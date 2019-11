Cosa c’è stasera in TV

Continua il palinsesto autunnale del fine settimana: stasera in prima serata ci sono Ulisse di Alberto Angela, due serie televisive investigative, la storia delle donne italiane negli ultimi cinquant’anni, il talent show Tu si que vales e una rielaborazione francese dei gialli di Agatha Christie. Fra i film più rilevanti della serata ci sono invece Il piccolo Lord e Il collezionista. Per quanto riguarda lo sport, su TV8 ci sono le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 mentre su Dazn il derby Torino-Juventus di Serie A.

Rai 1

21.25 – Ulisse, il piacere della scoperta

La sesta puntata di Ulisse è dedicata allo sbarco dell’uomo sulla Luna del 20 luglio di 50 anni fa.

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.

Su Rai 2 va in onda un episodio della sedicesima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines. Sarà seguito da un episodio di un’altra serie, di genere simile: F.B.I.

Rai 3

21.30 – Le ragazze

È la terza edizione del programma condotto da Gloria Guida che racconta vite di donne italiane, famose e non solo, le cui storie dicono molto anche sulla storia del nostro paese e su come sono cambiati usi e costumi, come si dice.

«Castrocaro era piccolo e i talenti erano grandi. Adesso i palcoscenici sono immensi e gli artisti sono piccoli così.» #GligliolaCinquetti è una delle Ragazze protagoniste della puntata di questa sera.#LeRagazze: sabato 2 novembre, alle 21:40, su #Rai3, con @Gloria_Guida. pic.twitter.com/Vem3NqvU5F — Rai3 (@RaiTre) November 2, 2019

Rete 4

21.29 – Il piccolo Lord

È un film per la televisione del 1980, adattamento dell’omonimo romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett, diretto da Jack Gold e interpretato da Rick Schroder e Alec Guinness.

Canale 5

21.24 – Tu si que vales

Terza puntata della quinta edizione del talent show in cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari giudicano le esibizioni di aspiranti artisti in qualsiasi disciplina.

Il talento C’È, giudici, conduttori e presidentessa della giuria popolare ANCHE, non manca proprio nulla! Tutti pronti per la terza puntata di #TuSiQueVales? Vi aspettiamo sabato ore 21.20 su Canale 5 😉🎉🎉 pic.twitter.com/LEmSq9Kg7M — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) October 31, 2019

Italia 1

21.20 – Vampiretto

È un film d’animazione del 2017 di produzione europea diretto da Richard Claus e Karsten Kiilerich.

La7

21.15 – Little Murders

Su La7 vanno in onda come ogni sabato due episodi della serie francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Questa sera alle 21:15 la serie tv francese 'Little Murders by Agatha Christie pic.twitter.com/gUImDKz1pE — La7 (@La7tv) November 2, 2019

TV8

21.29 – Formula 1: qualifiche Gran Premio degli Stati Uniti

Su TV8 si seguono in diretta le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti, la cui gara domani sera potrebbe sancire la vittoria del titolo mondiale da parte di Lewis Hamilton.

Rai 4

21.10 – Kiss of the dragon

È un film d’azione del 2001, diretto da Chris Nahon, sceneggiato da Luc Besson, con Jet Li, Bridget Fonda e Max Ryan.

Rai Movie

21.10 – Chasing Mavericks

È un film ispirato alla vera storia del surfista Jay Moriarity: contiene Gerard Butler e la frase «il ragazzo surferà quell’onda, a costo della sua stessa vita».

Iris

21.10 – Il collezionista

È un film del 1997 diretto da Gary Fleder basato sul romanzo poliziesco dello scrittore statunitense James Patterson. Ci recitano Morgan Freeman, Ashley Judd e Cary Elwes.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Una folle passione

Sky Cinema Due

21.00 – Peterloo