Nel nordest del Mali sono stati uccisi 53 soldati e un civile in un attacco terroristico

Il governo del Mali ha detto che venerdì c’è stato un attacco terroristico contro una postazione militare a Indelimane, nel nordest del paese, in cui sono stati uccisi 53 soldati e un civile. Nessun gruppo ha rivendicato l’attacco e per ora l’esercito maliano non ha dato altre informazioni al riguardo.

Il Mali è colpito dalle violenze di miliziani islamisti dal 2012, quando alcuni gruppi radicali presero il controllo del nord del paese. Con l’aiuto della Francia, l’esercito maliano è riuscito a recuperare il territorio perso, ma gli attacchi terroristici non sono terminati. Quello di venerdì è stato uno degli attacchi più gravi compiuti nel paese nell’ultimo decennio.