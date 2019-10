Ci sono problemi sulla linea dell’alta velocità tra Roma e Napoli

Da poco dopo le 5 di questa mattina ci sono problemi sulla linea ferroviaria dell’alta velocità, in particolare tra Roma e Napoli. Si tratta di problemi dovuti a un non meglio specificato «inconveniente tecnico agli impianti di circolazione» in Campania. Intorno alle 10 RFI (Rete ferroviaria italiana) ha scritto che ci sono «ritardi che si attestano intorno ai 120 minuti», spiegando anche che «i treni attualmente vengono inviati su percorsi alternativi».

Linea AV #Roma – #Napoli: prosegue il forte rallentamento della circolazione ferroviaria sulla linea. I treni attualmente in viaggio vengono inviati su percorsi alternativi.

