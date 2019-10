Twitter non pubblicherà più annunci politici a pagamento. Lo ha annunciato il CEO di Twitter Jack Dorsey in una serie di tweet, in cui ha spiegato le ragioni che hanno portato l’azienda a prendere questa decisione.

«Abbiamo deciso di smettere di pubblicare annunci politici a pagamento, in tutti i paesi in cui siamo attivi. Riteniamo che la politica debba guadagnarsi la possibilità di raggiungere le persone e la loro attenzione: meritarla, non comprarla.

Un messaggio politico si guadagna l’attenzione quando le persone scelgono attivamente e consapevolmente di seguire un account o di ritwittare i suoi contenuti. Pagare per mostrare agli utenti il proprio messaggio ignora questa scelta e impone agli utenti un messaggio politico ottimizzato e targettizzato. Riteniamo che con questa scelta i soldi non debbano avere niente a che fare.

La pubblicità online è molto potente ed efficace per gli inserzionisti commerciali, ma quando si parla di politica questo potere comporta grandi rischi, perché può essere usato per influenzare voti che influiscono sulla vita di milioni di persone», ha scritto Dorsey, spiegando di essere consapevole che Twitter sia soltanto una piccola parte dell’ecosistema degli annunci politici a pagamento sulle piattaforme social.

La nuova regola sugli annunci pubblicitari polici entrerà in vigore il prossimo 22 novembre.