In Cile non si terranno due importanti conferenze internazionali che erano in programma per novembre e dicembre, a causa delle proteste

Il presidente cileno Sebastián Piñera ha annunciato mercoledì la cancellazione di due importanti conferenze internazionali che avrebbero dovuto tenersi in Cile tra novembre e dicembre: una riunione della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica, organizzazione che promuove la cooperazione economica e il libero scambio tra diversi paesi del mondo, e una conferenza ONU sui cambiamenti climatici (COP 25). La decisione di Piñera è stata presa a causa delle enormi proteste che stanno andando avanti da 12 giorni in Cile, iniziate per l’aumento del prezzo del biglietto della metropolitana a Santiago, la capitale, e poi estese contro le disuguaglianze nel paese.