In un anno gli abbonati di Spotify sono cresciuti del 31 per cento, arrivando ad essere 131 milioni alla fine di settembre. Lo ha detto Spotify lunedì, diffondendo i dati sull’andamento del gruppo nel terzo trimestre del 2019 e confermando di essere ancora di gran lunga il primo servizio di musica in streaming per numero di abbonati. Apple Music, che esiste dal 2015 ed è il principale concorrente di Spotify, ha circa 60 milioni di abbonati. Lunedì, Spotify ha anche detto che nell’ultimo anno è cresciuto del 30 per cento il numero di persone che usa i suoi servizi almeno una volta a settimana (248 milioni di persone), molti dei quali accontentandosi dell’offerta gratuita (che prevede l’ascolto di pubblicità tra le canzoni).