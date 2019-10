È morto a 90 anni John Conyers, il politico afroamericano che per più tempo aveva fatto parte del Congresso degli Stati Uniti

È morto a 90 anni John Conyers, uno dei più anziani e rispettati politici statunitensi. Conyers, del Partito Democratico, fu membro della Camera dei Rappresentanti per il Michigan dal 1965 al 2017, risultando il sesto parlamentate che ha trascorso più tempo come membro del Congresso degli Stati Uniti, e il primo afroamericano. Conyers si era dimesso dalla Camera nel 2017 dopo essere stato accusato di molestie sessuali da diverse donne e di aver pagato loro risarcimenti utilizzando fondi pubblici.

