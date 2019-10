Claudia López sarà la prima donna sindaca di Bogotà

Claudia López è stata eletta sindaca di Bogotà, il secondo incarico politico più importante della Colombia dopo la presidenza. È la prima volta che una donna viene eletta sindaca della città. López, che ha 49 anni ed è omosessuale, era candidata per il centrosinistra e alle elezioni di domenica ha ottenuto il 35,2 per cento dei voti; il suo principale avversario, Carlos Fernando Galán, di centrodestra, si è fermato al 32,5 per cento. López, che prima di entrare in politica faceva la giornalista, fa parte del partito ambientalista Alianza Verde e ha dedicato gran parte della sua carriera alla lotta alla corruzione. In passato era stata senatrice e nel 2018 era stata candidata vicepresidente di una coalizione che ottenne il 23 per cento dei voti ma non riuscì ad arrivare al ballottaggio.

This is @ClaudiaLopez, the new mayor of #Bogota, kissing her partner @AngelicaLozanoC in celebration after today’s elections. This is a momentous symbol, a sign of change and of good things to come. That I have the privilege of calling them my friends only makes this sweeter. pic.twitter.com/1LIF9ad8c1

— Renata Segura (@renaticas) October 28, 2019