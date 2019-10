Weekly Beasts

Nella raccolta degli animali da fotografare questa settimana due foto sono dedicate ad altrettante discutibili idee venute ai proprietari di un bar e di un ristorante di pesce: il primo ha dipinto dei cani Chow Chow di bianco e nero per farli somigliare a cuccioli di panda, il secondo ha messo dei granchi vivi in una di quelle macchine per pupazzi lasciando che i clienti provassero a prenderli. Il manto verde del cucciolo di Golden retriever invece è naturale, ed è dovuto a un pigmento biliare presente nella placenta della madre. Per il resto c’è Halloween che si avvicina, con le zucche che cominciano a vedersi negli zoo: altri richiami autunnali arrivano dal foliage su cui è adagiato un daino al giardino botanico Grugapark di Essen, o dalla foschia mattutina tipica di ottobre in cui volano gli storni.