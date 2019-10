È morto Ivan Milat, il più noto serial killer australiano, quello dei cosiddetti “Backpacker Murders”

Le sue vittime erano tutti giovani in vacanza che Milat, che lavorava come operaio sulle strade australiane, aveva incontrato mentre facevano autostop: gli australiani Deborah Everist e James Gibson, entrambi di 19 anni; i tedeschi Simone Schmidl (21 anni), Anja Habschied (20 anni) e Gabor Neugebauer (21 anni); le britanniche Joanne Walters (22 anni) e Caroline Clarke (21 anni). I loro corpi furono trovati tra il settembre del 1992 e il novembre del 1993 nel parco di Belanglo – che si trova nel Nuovo Galles del Sud tra Sydney e Canberra – coperti solo con rami e foglie. Gli omicidi furono particolarmente violenti: una delle vittime ad esempio fu decapitata, un’altra colpita alla testa con un’arma da fuoco dieci volte.

Ivan Milat, il più noto serial killer della storia dell’Australia, è morto a 74 anni : era il responsabile dei cosiddetti “Backpacker Murders”, letteralmente “Omicidi dei saccopelisti”, una serie di sette omicidi avvenuti all’inizio degli anni Novanta. Condannato a sette ergastoli nel 1996, era malato di cancro all’esofago e allo stomaco. Era noto anche all’estero perché alcune delle sue vittime erano straniere e perché la risonanza degli omicidi cambiò la reputazione dell’Australia come meta ideale per i giovani turisti con pochi soldi da spendere.

