Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv tornerà Raffaella Carrà con il programma A raccontare comincia tu, insieme a Renato Zero. Ci saranno poi Celtic-Lazio di Europa League, la nuova versione di Giochi senza frontiere, due programmi di approfondimento politico (su La7 e Rete4) e qualche film: Suburra di Stefano Sollima, Coraggio… fatti ammazzare, diretto e interpretato da Clint Eastwood, e Ghost: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, 2 Oscar, scena del vaso.

Rai Uno

21.30 – Un passo dal cielo

Settima puntata della quinta stagione di una serie italiana di indagini ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale e il protagonista è Daniele Liotti.

"Onora il padre" è il titolo della settima puntata di #UnPassoDalCielo5… 🏞 Vi aspettiamo stasera,

⏰ alle 21.25,

📺 su @RaiUno.

👀 Non mancate! pic.twitter.com/2G7I9EVPdJ — Un Passo Dal Cielo (@passodalcielo5) October 24, 2019

Rai Due

21.20 – Maledetti amici miei

Terza puntata del programma con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi e con la partecipazione di Margherita Buy e Max Tortora. La Rai lo definisce «un vero e proprio show televisivo dove l’anima è il racconto che, sulle fondamenta della grande confidenza e del feeling tra i 4 protagonisti, mette in scena ogni sera uno spettacolo diverso». Stasera sarà ospite Renzo Arbore.

Rai Tre

21.10 – A raccontare comincia tu

Ed è subito Raffaella Carrà, che conduce la prima di quattro nuove puntate durante le quali incontrerà personaggi famosi. Stasera il protagonista sarà Renato Zero.

La @raffaella nazionale ritorna su @RaiTre con #ARaccontareCominciaTu, 4 "incontri" speciali che ci condurranno nei luoghi più cari ai suoi compagni di viaggio del caschetto più famoso della 📺

Al via giovedì #24ottobre con l'amico @renatozer0 «incontro molto intimo» pic.twitter.com/vsFiDuLpFU — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) October 24, 2019

Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio.

Torna Giovedì 24 Ottobre una nuova, entusiasmante puntata di #DrittoeRovescio!

NON PERDETELA!

Ore 21.25 su Rete4! pic.twitter.com/LrhxfS6fyU — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 23, 2019

Canale 5

21.20 – Eurogames

È una riedizione del vecchio Giochi senza frontiere, il gioco televisivo in cui squadre rappresentanti i diversi paesi europei si sfidavano in una serie di prove. Ma non è Giochi senza frontiere. Stasera ci sarà la finale.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show

Secondo appuntamento settimanale del programma di Italia 1. Stasera si parlerà di Marco Pantani.

Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. Giovedì dalle 21.15 su Italia1 andrà in onda lo Speciale de #LeIene: com’è morto Marco Pantani? Tutti i servizi della puntata di oggi sono disponibili su https://t.co/MIC0p8kNwo pic.twitter.com/CvRr4Tc2ct — Le Iene (@redazioneiene) October 22, 2019

La7

21.15 – Piazzapulita

Talk show politico di Corrado Formigli.

I pagamenti elettronici in Italia spiegati bene.#piazzapulita (a stasera) pic.twitter.com/CEar0fpzUW — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) October 24, 2019

TV8

21.00 – Celtic-Lazio

Terzo turno dei gironi di UEFA Europa League. Si gioca sal Celtic Park di Glasgow.

Nove

21.30 – Ghost

Un film che non ha bisogno di presentazioni. Vi diciamo solo: scena del vaso.

Rai Movie

21.05 – Suburra

Film di Stefano Sollima − il regista di A.C.A.B. e delle serie tv Romanzo criminale e Gomorra − tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo. Il film, scritto da Stefano Rulli e Sandro Petraglia e interpretato tra gli altri da Pierfrancesco Favino, Claudio Amendola e Elio Germano, è ambientato a Roma e racconta la storia di una grande speculazione edilizia che coinvolge politici e criminalità romana.

Iris

21.10 – Coraggio… fatti ammazzare

Film del 1983 diretto e interpretato da Clint Eastwood, il quarto della saga dedicata all’ispettore Callaghan.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – An Acceptable Loss