L’attivista per i diritti degli uiguri Ilham Tohti ha vinto il premio Sacharov, l’annuale premio per la tutela della libertà di espressione assegnato dal Parlamento Europeo

L’attivista per i diritti degli uiguri Ilham Tohti ha vinto il premio Sacharov, l’annuale e rispettato premio per la tutela della libertà di espressione assegnato dal Parlamento Europeo. Tohti ha 49, è un economista ed è uno dei più noti attivisti per i diritti dei musulmani uiguri, una minoranza etnica e religiosa che il regime cinese perseguita da anni. Nel 2014 era stato arrestato dalle autorità cinesi poco prima di trasferirsi negli Stati Uniti per insegnare in un’università americana: fu processato per «separatismo» ed è stato condannato all’ergastolo. Attualmente si trova ancora in carcere. Il Premio Sacharov si tiene dal 1988, e il vincitore viene deciso dai capigruppo del Parlamento Europeo. L’anno scorso il premio fu vinto dal noto regista ucraino Oleg Sentsov.

Very pleased to announce that Ilham Tohti is the 2019 #SakharovPrize winner. He has dedicated his life to advocating for the rights of China’s Uyghur minority, but was sentenced to life in prison in 2014. We demand his immediate release https://t.co/Bwx7KADppF #FreeIlhamTohti pic.twitter.com/Z5Q3a6yx8p

— David Sassoli (@EP_President) October 24, 2019