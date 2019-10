Dal 2022 Honda venderà in Europa solo auto elettriche e ibride elettriche

L’azienda automobilistica giapponese Honda ha detto che in Europa venderà soltanto auto elettriche e ibride dal 2022, tre anni in anticipo rispetto a quanto aveva stabilito in precedenza. Honda ha detto di aver affrettato i tempi grazie ai rapidi cambiamenti di mercato, legislazioni e abitudini dei consumatori in Europa, sempre più attenti alle tematiche ambientali. Nei prossimi anni lancerà, sempre in Europa, sei nuovi modelli, tra cui una versione ibrida della Honda Jazz che sarà in vendita dal 2020.