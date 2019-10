Instagram rimuoverà tutti i filtri che promuovono la chirurgia estetica

Instagram rimuoverà dalla sua app tutti i filtri che promuovono in qualche modo la chirurgia estetica. I filtri sono delle popolarissime funzioni aggiuntive di Instagram che permettono di modificare i video e le fotografie, intervenendo in alcuni casi sui tratti dei volti. I filtri permettono di aggiungere a un viso orecchie buffe o di cambiarne grottescamente le proporzioni, per esempio, ma in alcuni casi mostrano come il volto sembrerebbe dopo interventi di chirurgia estetica. Il filtro “Plastica”, per esempio, mostra gli effetti sul volto di pesanti interventi di chirurgia estetica; mentre il filtro “FixMe” aggiunge al volto i tipici disegni fatti dai chirurghi estetici prima degli interventi.

Alcune ricerche hanno tuttavia mostrato che i filtri che modificano i tratti del volto possono avere effetti negativi sulla percezione di sé e Instagram ha deciso di togliere quelli più esplicitamente legati alla chirurgia estetica. Instagram ha aggiunto che rivedrà le sue regole per l’uso dei filtri e che intanto non approverà nuovi filtri del genere.