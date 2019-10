Il grosso incendio iniziato ieri nel centro di Auckland, in Nuova Zelanda, non è ancora stato spento dopo più di 24 ore. L’incendio era iniziato martedì intorno alle 13 (ora locale: poco dopo la mezzanotte italiana) nel cantiere di un centro congressi ancora in costruzione, il New Zealand International Convention Centre, e aveva costretto le autorità a evacuare tutti gli edifici circostanti.