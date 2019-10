Thiago Motta è il nuovo allenatore del Genoa

Thiago Motta, ex centrocampista italo-brasiliano, è il nuovo allenatore del Genoa: sostituisce Aurelio Andreazzoli, esonerato martedì dopo la sconfitta per 5-1 subita a Parma che ha lasciato la squadra penultima in classifica. Per Motta, 37enne nato in Brasile da una famiglia di origini venete, è la prima esperienza da allenatore in una squadra professionistica. Nella passata stagione, dopo essersi ritirato, aveva iniziato ad allenare nelle giovanili del Paris Saint-Germain, la sua ultima squadra da calciatore.

Motta esordì nei professionisti con il Barcellona, che lo ingaggiò minorenne da una piccola squadra brasiliana. Ci rimase sette anni ma una serie di gravi infortuni ne compromisero la carriera. Il Genoa lo ingaggiò da svincolato nel 2008 credendo nel suo recupero: così accadde, e dopo un’ottima stagione fu venduto all’Inter insieme al centravanti Diego Milito. Alla sua prima stagione vinse Serie A, Coppa Italia e Champions League. Rimase a Milano tre anni, durante i quali entrò anche a far parte della Nazionale italiana. Nel 2012 si trasferì al Paris Saint-Germain, club per il quale ha giocato fino all’anno scorso, vincendo cinque campionati francesi.